Разрешен спор между откидывающими кресло пассажирами и сидящими сзади людьми

Глава авиакомпании Delta Airlines разрешил спор между пассажирами, которые поссорились из-за откинутого назад кресла в самолете. Его слова приводит Daily Mail.

62-летний Эд Бастиан (Ed Bastian) пояснил, что путешественникам разрешается опускать спинку, но при одном условии. «Полагаю, что правильнее всего будет поинтересоваться у людей сзади, не против ли они», — уточнил генеральный директор Delta.

Кроме того, он рассказал о своем личном опыте в таких ситуациях. «Как глава компании я никогда не откидываю спинку кресла назад. Кроме того, я никогда не делаю замечаниям впереди сидящим людям, которые опускают кресло», — добавил Бастиан.

Ранее в феврале пассажирка авиакомпании American Airlines сняла на видео попутчика, отомстившего ей за опущенную спинку кресла в самолете. На ролике путешественница Венди Уильямс (Wendi Williams) сидит на предпоследнем ряду лайнера, следовавшего из Нового Орлеана в Шарлотт. Позади нее неизвестный попутчик, кресло которого не откидывается назад, бьет кулаком в спинку ее сиденья. Их поведение вызвало в сети споры, и мнения пользователей разделились.

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