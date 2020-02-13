Месть пассажира за откинутую спинку кресла попутчицы вызвала споры в сети

@steelersfanOG / Twitter

Пассажирка авиакомпании American Airlines сняла на видео попутчика, отомстившего ей за опущенную спинку кресла в самолете. Ее запись публикует Daily Mail.

На ролике путешественница Венди Уильямс (Wendi Williams) сидит на предпоследнем ряду лайнера, следовавшего из Нового Орлеана в Шарлотт. Позади нее неизвестный попутчик, кресло которого не откидывается назад, бьет кулаком в спинку ее сиденья.

По словам Уильямс, когда она первый раз откинула спинку назад, пассажир попросил ее не делать этого, пока он ест, и она согласилась. Когда он отобедал, женщина снова опустила кресло, после чего он ударил по нему девять раз.

Месть пассажира вызвала в сети споры, и мнения пользователей разделились. Одни посчитали, что незнакомый мужчина повел себя хамски. «Я бы встал и сказал ему, что заплатил за это место, так что ему следует держать свои руки при себе», «Я не могу поверить, что сотрудники авиакомпании никак не помогли этой женщине и еще принесли этому мерзавцу напиток», — писали они.

Однако нашлись и те, кто посочувствовал пассажиру. «Я терпеть не могу невнимательных людей, которые откидывают спинки кресла назад. Скажи спасибо этому парню, что он позволил тебе это сделать», «Скорее всего, этот парень не выбирал, куда садиться. Она жалуется, что он с ней не считается, но что же тогда делает она сама?» — удивлялись они.

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