Названа особенность «выжигающего российские войска» оружия

Генеральный директор — генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Defense Express развеял распространенные мифы, касающиеся реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М». В феврале в публикации «Цензор.НЕТ» она была названа оружием, выжигающим с безопасного расстояния российские войска.

Генконструктор отметил, что при дальности 120 километров ракета переносит боевую часть массой 250 килограммов с точностью попадания в цель несколько метров. Специалист добавил, что увеличение дальности оружия возможно при уменьшении массы боевой части, например, ракета с боевой частью массой 50 килограммов сможет лететь на расстояние более 200 километров.

Коростелев заявил, что «Ольха-М» имеет такую особенность, как одноканальная система управления, делающая данное оружие проще и дешевле в изготовлении, чем изделия с трехканальными системами. По словам конструктора, кроме оптимального сочетания дальности, точности и боевой мощи, «Ольха-М» относится к сложным в аэродинамическом плане ракетам, поскольку для обеспечения устойчивости в полете вращается вокруг своей оси с частотой 8-15 оборотов в секунду.

Разработчик отметил, что серийные поставки войскам «Ольха-М» начнутся в 2021 году, а само производство оружия не вызывает каких-либо затруднений.

В июне директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что возглавляемое им предприятие восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников. По его словам, возможно изготовление около 2500 корректируемых боеприпасов для «Ольха-М».