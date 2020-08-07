Живот женщины раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни

Живот жительницы китайской провинции Гуйчжоу раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни. По данным Daily Mail, живот продолжает увеличиваться.

36-летняя мать двоих детей Хуан Госянь утверждает, что ее живот весит 20 килограммов и непрерывно растет. Женщина решила попросить помощи через местные СМИ, поскольку неизвестная болезнь мешает ей спать, ходить и ухаживать за сыном и дочерью. Из-за гигантского живота женщину нередко принимают за беременную.

Живот Госянь начал расти два года назад по неизвестным причинам. Воспаление причиняло женщине боль, но после приема прописанных врачами лекарств боли прекратились.

Китаянка обращалась за лечением в различные больницы. Обследования показали, что она страдает от цирроза печени, рака яичников и аномального скопления жидкости в брюшной полости и грудной клетке. Однако медики не могут установить точную причину непрерывного вздутия живота.

Врачи пытались удалить жидкость из ее живота, но как только операция завершилась, живот снова начал расширяться. По версии одного из врачей, обследовавших ее, у китаянки доброкачественная опухоль. Местная больница готова взяться за лечение Госянь. По предварительным подсчетам, операция обойдется ей в 30 тысяч юаней (316 тысяч рублей). Женщина надеется собрать необходимую сумму с помощью пожертвований.

Ранее житель индийского города Музаффарпур, штат Бихар, рассказал о загадочной болезни, из-за которой его живот увеличился до аномальных размеров. Из-за раздутого живота индиец не может заниматься спортом, его аномальная внешность вызывает насмешки и издевки со стороны сверстников.