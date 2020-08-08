На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

В городе Кожикоде в Индии поисковая группа обнаружила бортовые самописцы с лайнера авиакомпании Air India, совершившего жесткую посадку, в результате которой погибли 20 человек. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Черные ящики нашли прошедшей ночью. Извлечены бортовые регистраторы полетной и речевой информации. Обстоятельства и причины произошедшего расследует группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии.

Накануне стало известно, что количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось. По последним данным, в результате трагедии погибли 20 человек. Среди них — оба пилота лайнера авиакомпании Air India.

Отмечается, что ранения получили 120 человек. Травмы 15 из них медики оценивают как серьезные.

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 7 августа в 19:45 по местному времени, совершая посадку в Кожикоде. Приземлившись, он развалился на части. Больше всего пострадала кабина пилотов. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.

Крушение самолета Air India Express в Индии, по предварительным данным, могло произойти из-за погодных условий: в провинции Керала, где произошла катастрофа, на протяжении последних суток шел сильный дождь. В некоторых районах он стал причиной оползней и наводнений.