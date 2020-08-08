Медведев назвал конфликт в Южной Осетии и Абхазии «объявлением войны России»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал конфликт в Южной Осетии и Абхазии, произошедший в августе 2008 года, «по сути, объявлением войны Российской Федерации». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Именно поэтому тогда я (Медведев на тот момент занимал должность президента — прим. «Ленты.ру») принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — объяснил Медведев.

Он добавил, что, если бы Россия не вмешалась, то «Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо».

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

В том же месяце лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.