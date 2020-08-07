МИД Украины призвал Россию прекратить «оккупацию» грузинских территорий и вывести из Южной Осетии свои войска. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В министерстве отметили, что Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и призвали международное сообщество усилить давление на Россию.

Украинский МИД считает, что в Южной Осетии происходят систематические нарушения прав грузинских граждан, а также складывается очень тяжелая гуманитарная ситуация и обстановка с безопасностью. «Вот основные "достижения" 12-летней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона», — говорится в заявлении.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

В том же месяце лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.