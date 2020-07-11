В Южной Осетии раскрыли детали «опасного прецедента» на границе с Грузией

Югоосетинский комитет государственной безопасности (КГБ) раскрыл детали «опасного прецедента» на границе с Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, утром 11 июля гражданин Грузии Кахеладзе Заза Михайлович 1987 года рождения нарушил границу с Южной Осетией и углубился на территорию страны в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении южноосетинских пограничников он произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра.

Пограничники открыли ответный огонь, нарушитель был ранен в голеностоп и задержан. Впоследствии ему оказали необходимую медицинскую помощь. Его состояние здоровья оценивается удовлетворительное и стабильное. По инциденту проводится разбирательство.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы грузинского гражданина. В связи с «серьезным инцидентом» немедленно была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия».

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия заявил, что грузинская сторона оценивает инцидент как провокацию и грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В августе 2008 года Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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