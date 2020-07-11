Грузия указала на «опасный прецедент» с участием российских пограничников

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы грузинского гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали человека, проживающего в деревне Квемо-Чала Каспского муниципалитета, недалеко от крепости Схвило», — указывается в сообщении ведомства. По их данным, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

В связи с «серьезным инцидентом» немедленно была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия», заявили в СГБ. О произошедшем факте грузинская сторона проинформировала и сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.

«Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации», — отмечается в сообщении.

Грузинский телеканал Pirveli уточнил, что задержанный — 33-летний житель села Самтавриси Заза Кахеладзе. Родственники мужчины утверждают, что утром он отправился в лес за грибами.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь сообщил, что мужчина был задержан после того, как он нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе из охотничьего ружья.

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