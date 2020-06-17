В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии. Он заявил, что в стране было предотвращено тяжкое преступление, передает «Первый канал Грузинского телевидения».

Гахария отметил, что ответственность каждого члена правительства и правоохранительных органов заключается в том, чтобы максимально быстро расследовать «подобную преступную деятельность», направленную против граждан Грузии. Также он добавил, необходимо открыто предоставить информацию населению страны.

Ранее в Тбилиси арестовали гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства Георгия Габунии. Об этом заявил генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Он сослался на свои источники, упомянув украинских коллег, следивших за «чеченской группировкой». Он призвал власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении.

В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента Владимира Путина. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента.

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