В Грузии арестовали россиянина за подготовку убийства скандального журналиста

В Тбилиси арестовали гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии. Об этом заявил генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия, передает «Коммерсантъ».

По его мнению, россиянин приехал в Грузию с одной целью — «убить нашего коллегу, замечательного журналиста, моего друга Георгия Габунию».

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Гварамия сослался на свои источники, упомянув украинских коллег, следивших за «чеченской группировкой». Он призвал власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении.

В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили арест россиянина из-за поддельных документов и подготовки убийства, не уточнив, кого именно собирался ликвидировать мужчина. «Подсудимый арестован, осуществлен заказ на подготовку умышленного убийства», — говорится в сообщении ведомства.

В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента Владимира Путина. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента.

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