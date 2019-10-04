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Оскорбившего Путина журналиста вызвали на допрос

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Георгий Габуния

Грузинский журналист Георгий Габуния вызван на допрос в прокуратуру Грузии, сообщает агентство Interpressnews. Он известен тем, что в прямом эфире канала «Рустави 2» оскорбил российского президента Владимира Путина.

В сообщении ведомства говорится, что журналиста намерены допросить в связи с расследованием о превышении служебных полномочий и присвоении денег телекомпании.

По данным агентства, на допрос также вызван бывший руководитель службы новостей «Рустави 2» Нодар Меладзе. Габунию планируют допросить 7 октября, а Меладзе — в субботу, 5 октября.

Вечером 7 июля Габуния в эфире осыпал ругательствами российского лидера. Журналист по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. Позднее Габуния рассказал, почему оскорбил Путина в эфире «Рустави 2». После скандала он перешел на новый телеканал Mtavari Arkhi («Главный канал») и стал вести передачу Post Factum.

Mtavari Arkhi запущен бывшим гендиректором «Рустави 2» Николозом Гварамией. Новый руководитель «Рустави 2» Паата Салия после назначения уволил ряд журналистов, в том числе Габунию.

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