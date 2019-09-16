Обматеривший Путина ведущий раскрыл причину ругани в адрес президента

Грузинский журналист Георгий Габуния рассказал, почему оскорбил президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Свое мнение он высказал в эфире нового телеканала Mtavari Arkhi («Главный канал») в начале новой передачи Post Factum, которую он ведет. Запись программы доступна на YouTube.

Габуния объяснил нецензурную брань в адрес Путина тем, что он считает президента России «врагом Грузии» и «не хочет быть трусом». «Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», – сказал ведущий.

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Кроме того, журналист обвинил в трусости правящую партию «Грузинская мечта», которая, по его словам, потакает «оккупантам» и призывает к этому остальных жителей страны. Он полагает, что «переговоры с Россией ничего не дают» и что «Россия веками боролась с нашей церковью». Ведущий добавил, что ему стыдно жить в стране, границы которой часто меняются.

Габуния также заявил, что Грузия его не защищает. Он добавил, что не удивился бы, если бы его передали Москве. «Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что "Грузинская мечта" — это не вся Грузия. Я хочу быть свободным», — заключил он.

Mtavari Arkhi запущен бывшим гендиректором «Рустави 2» Николозом Гварамией после скандала и увольнения с телеканала. Он начал вещание в понедельник, 9 сентября. Гварамия был уволен с «Рустави 2» 18 июля после того, как канал вернули его прежнему владельцу Кибару Халваши. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия. После вступления в должность он уволил ряд журналистов, в том числе Габунию.

Скандал вокруг «Рустави 2» начался 7 июля, когда Габуния в эфире осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес президента неприемлемы. Сам глава государства спокойно отреагировал на оскорбления Габунии, заявив, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии.

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