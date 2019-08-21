Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

Ведущие грузинского телеканала «Рустави 2» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили прервали выпуск новостей, чтобы объявить о своем уходе. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Красные линии пересечены. В "Рустави 2" началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого "Рустави 2", который я любил и который ценили зрители», — сказал Сесиашвили.

По заявлению Джоджуа, они уходят, чтобы «продолжить борьбу за спасение страны».

Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.

Новый владелец канала Кибар Халваши назначил Салию руководителем канала в июле 2019 года. Уволенный гендиректор Ника Гварамия основал канал «Мтавари архи», куда собираются перейти журналисты из «Рустави 2».

Позднее Габуния заявил, что не собирается извиняться за оскорбления Путина. Он пообещал создать программу «примерно в таком же стиле» на «Мтавари архи».

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