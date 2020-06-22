Грузинский журналист вновь оскорбил Путина

Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния вновь на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, оскорбив его. Об этом сообщает «Грузия Online».

Как пишет портал, в своей программе Post Factum Габуния заявил, что является солдатом слова и, находясь на поле битвы, использует свое оружие — слово. Далее он задается вопросом, жалел ли Путин «оружия для Грузии». «Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу», — добавил телеведущий.

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Также он отметил, что не боится смерти и не сомневается в правдивости версии о подготовке покушения на него главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Я уважаю и люблю настоящих, достойных чеченцев, а не Кадырова с его поджатым хвостом, которому без его хозяина Путина нет цены и обычной дворняжки», — сказал Габуния, назвав чеченского лидера песиком президента России.

В качестве примера достойного чеченца журналист привел президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Габуния также пояснил, что не ставит знак равенства между Кадыровым и народом Чечни.

В июле 2019-го телеведущий в эфире осыпал ругательствами Путина, по-русски назвав его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента. Позже, в июне 2020 года, в Тбилиси арестовали россиянина, которого подозревают в подготовке заказного убийства Габунии.

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