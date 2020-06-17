Кремль прокомментировал данные о причастности Кадырова к покушению на Габунию

Обвинения в адрес России по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 17 июня.

Так он прокомментировал заявление гендиректора грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» о том, что на Георгия Габунию якобы готовилось покушение по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова.

При этом Песков не стал комментировать реакцию Кадырова, который назвал выдумкой эту информацию.

«С самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны», — заключил он.

Кадыров, говоря об обвинениях, заметил, что его поручения выполняются тихо. Он также призвал скандально известного журналиста встать на колени и попросить прощения.

Ранее в Тбилиси арестовали гражданина России по подозрению в подготовке заказного убийства Георгия Габунии, который в июле 2019-го в эфире оскорбил российского президента Владимира Путина. Среди прочего журналист назвал его «вонючим оккупантом».

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