В отелях Абхазии отреагировали на первое заражение коронавирусом среди туристов

Отельеры Абхазии оценили ситуацию с распространением коронавируса на местных курортах и отреагировали на информацию о первом зараженном в стране туристе. Об этом пишет TourDom.ru.

Так, по словам управляющего собственника Wellness Park Hotel Gagra Игоря Жигуна, ввиду соответствующих событий местным объектам размещения следует обеспечить все необходимые меры безопасности — в частности, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Вкупе с достаточно медленным распространением данной инфекции и зачастую бессимптомным течением выявляемость новых случаев вряд ли превысит 100 в день до конца августа», — предположил он, заключив, что текущий курортный сезон «должен состояться к взаимному удовлетворению и российских граждан, и гостеприимных хозяев».

Аналогичным мнением о том, что и туристам, и принимающей стороне необходимо «не поддаваться панике» и придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения, поделилась президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. «Закрыться ото всех — это не выход», — заметила она.

О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 134 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 38 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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