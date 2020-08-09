Ведущий BBC уволился из-за расистского слова в репортаже

Чернокожий ведущий радиостанции BBC 1Xtra Дэвид Уайтли уволился с работы после того, как в одном из репортажей белая корреспондентка произнесла слово «ниггер». Об этом сообщается на сайте BBC.

Уайтли назвал произошедшее пощечиной чернокожему сообществу и пояснил, что «не может смотреть в другую сторону», когда такое происходит. При этом он отметил, что верит в перемены в обществе. Представитель радио заявил, что 1Xtra разочарована решением Уайтли, поскольку он очень талантливый ведущий.

Скандальный репортаж вышел 29 июля. Он был посвящен нападению на 21-летнего медика и музыканта, которого сбила машина на автобусной остановке в Бристоле. Он получил серьезные травмы. При этом в полиции рассказали о расистских высказываниях пассажиров авто.

После выхода репортажа BBC получило более 18 тысяч жалоб. Представители компании пояснили, что хотели показать всю картину случившегося и такую позицию поддержала семья пострадавшего.

Ранее в августе сообщалось, что член парламента Великобритании Дэвид Ламми нашел на сайте Amazon обувь, в описании которой было слово «негр», и призвал снять объявление о товаре. Оно было удалено.