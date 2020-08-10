Невесту обругали в сети за попытку принудить сестру нелепо одеться на свадьбу

Анонимная невеста попыталась принудить сестру-близнеца надеть нелепый костюм на свою свадьбу и подверглась критике в сети. На соответствующую публикацию в Facebook обратили внимание в Mirror.

Речь идет о белом топе на тонких бретельках и пышной ярко-розовой юбке из атласной ткани. «Мне кажется, сестра могла бы выглядеть в нем симпатично, но она запротестовала», — объяснила проблему невеста.

Однако комментаторы не поддержали девушку, посчитав, что одежда смотрится нелепо из-за слишком низко спущенной юбки, а костюм в целом напоминает платье героини детского мультфильма.

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«Осталось дополнить образ короной и волшебной палочкой за доллар, париком и фейковым жемчугом. Какая безвкусица», «Один маленький ребенок сейчас плачет из-за того, что у него украли костюм феи, который ему сшила бабушка», «Она же твоя сестра. Зачем ты заставляешь ее надевать этот клоунский наряд?», «Вы ведь взрослые девушки, какой стыд», — ругали юзеры.

Реакция невесты на шутки не приводится.

Ранее в августе неизвестного жениха обругали в сети за чересчур строгий список требований к внешнему виду гостей свадьбы. В частности, герой материала запретил женщинам приходить на торжество в мини-юбках и в случае усталости переобуваться в туфли на плоской подошве, а для мужчин обязательными оказались фрак и белая бабочка.