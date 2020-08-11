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В Арктике зафиксировали быстрое наступление климатической катастрофы

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Морской лед в Арктике тает быстрее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые Копенгагенского университета в Дании, статья которых опубликована в журнале Nature Climate Change.

Современные климатические модели не учитывают катастрофически быстрое повышение температуры, которое наблюдалось в последние 40 лет. Согласно новым данным, Северный Ледовитый океан между Канадой, Европой и Россией нагревается быстрее, чем прогнозировали исследователи. За 40 лет средняя температура повышалась на один градус каждое десятилетие, а в районе Баренцева моря и вокруг архипелага Шпицберген — 1,5 градуса Цельсия.

Климатологи сравнили изменения в Арктике, зафиксированные относительно недавно, с колебаниями климата во время последней ледниковой эпохи, которая наступила 120 тысяч лет назад и завершилась 11 тысяч лет назад. Оказалось, что резкое повышение температуры, которое сейчас наблюдается в регионе, имело место лишь во время оледенения. Тогда воздух над ледниковым щитом прогревался несколько раз на 10-12 градусов в течение промежутков времени продолжительностью 40-100 лет.

До сих пор климатические модели предсказывали, что температура в Арктике будет повышаться медленно и стабильно. Однако выяснилось, что лишь наихудший сценарий, учитывающий высокие темпы выбросов углекислого газа, приближен к реальности. Согласно выводам ученых, очень скоро морской лед в Северном Ледовитом океане может исчезнуть полностью.

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