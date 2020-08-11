На бывшего главу McDonald’s подали в суд за служебный роман

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала в суд на бывшего главу компании Стива Истербрука за тайный роман с одной из сотрудниц. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сеть намерена отсудить у бывшего владельца выходное пособие, так он нарушил корпоративную этику компании. По словам нынешнего гендиректора Криса Кемпчински, поведение Истербрука шло вразрез со стандартами McDonald’s. При этом нарушения были еще более серьезны, чем предполагалось при его увольнении в 2019 году.

«Эта новая информация ясно дает понять, что он солгал и уничтожил доказательства ненадлежащих личных отношений и не должен был получить контрактную компенсацию», — заявил Кемпчински.

В ноябре 2019 года президент «Макдоналдса» Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной. После Истербрук по собственному желанию уволился вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст. После его ухода новый гендиректор компании запретил сотрудникам общаться после работы, вместе ходить в бары и флиртовать.