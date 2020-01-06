В «Макдоналдсе» запретят выпивать и флиртовать

Новый генеральный директор «Макдоналдса» (McDonald’s) Крис Кемпзински запретит сотрудникам компании общаться после работы, вместе ходить в бары и флиртовать. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников компании из США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии, которые присутствовали на встречах с топ-менеджером.

Как пишет WSJ, совместный отдых после работы помогал сотрудникам лучше социализироваться, а бывший глава компании Стив Истербрук поощрял подобное поведение. Однако после скандала со служебным романом Истербрука и его последующим увольнением новый генеральный директор запретит сотрудникам панибратские отношения.

«Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером и задавать себе вопрос, соответствуют ли это нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет», — приводит издание слова Кемпзински.

В ноябре 2019 года президент «Макдоналдса» Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной. После Истербрук по собственному желанию уволился вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в мире насчитывает около 38 тысяч точек. Корпорация входит в список крупнейших компаний США. По количеству ресторанов сеть уступает только другой американской компании — Subway.

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