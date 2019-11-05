«Макдоналдс» выплатит шесть зарплат уволенному за служебный роман президенту

«Макдоналдс» выплатит уволенному за роман с сотрудницей президенту компании Стиву Истербруку пособие в размере шести заработных плат, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что за 2019 год Истербрук заработал 15,9 миллиона долларов. Ему платили 1,35 миллиона долларов в месяц.

В «Макдональдсе» рассказали, что вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст также покинул свою должность, но по собственной инициативе. Это произошло через несколько дней после увольнения президента компании. В заявлении события не связывают и не называют причину ухода Фэйрхерста. Однако компания отметила, что изменения такого масштаба носят «разрушительный характер».

На должность нового президента компании назначили Криса Кемпчинского, который возглавлял подразделения компании в США. Его зарплата на этом посту будет составлять 1,25 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что президент «Макдоналдса» Стив Истербрук нарушил политику компании, заведя роман с одной из подчиненных. Ему пришлось покинуть должность.

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