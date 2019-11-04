Президент «Макдоналдс» ушел в отставку из-за служебного романа

Президент «Макдоналдс» (McDonald's) Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной. На этой должности его заменит 51-летний Крис Кемпзински. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

«Руководство пришло к заключению, что он [Истербрук] нарушил политику компании, вступив по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей», — говорится в сообщении.

В беседе с The Wall Street Journal Истербрук заявил, что совершил ошибку и полностью согласен с решением компании.

Стив Истербрук присоединился к «Макдоналдс» в 1993 году и работал в британском подразделении. В 2011 году он покинул корпорацию, возглавив компанию PizzaExpress, а затем занял пост генерального директора компании Wagamama. Спустя два года Истербрук вернулся в «Макдоналдс» на должность главного бренд-директора компании и ее вице-президента. Весной 2015 года был назначен президентом компании вместо Дона Томпсона.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в мире насчитывает около 38 тысяч точек. Корпорация входит в список крупнейших компаний США. По количеству ресторанов сеть уступает только другой американской компании — Subway.

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