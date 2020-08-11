Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг появился на сайте журнала Forbes.

На первом месте оказался Дуэйн Джонсон, который заработал крупную сумму благодаря Netflix — стриминговый сервис заплатил ему 23,5 миллиона долларов за фильм «Красное уведомление», премьера которого запланирована на ноябрь. Еще одним источником доходов стала коллекция спортивной одежды, которую артист выпускает в сотрудничестве с брендом Under Armour.

Вторую строчку занял Райан Рейнольдс. За участие в проектах «Красное уведомление» и «Призрачная шестерка» он получил более 20 миллионов долларов.

Замкнул тройку Марк Уолберг. Среди наиболее удачных проектов с его участием — боевик «Правосудие Спенсера», а также документальные сериалы «МакМиллионы» и «Уол-стрит» (Wahl Street).

В десятке самых высокооплачиваемых актеров также оказались Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Дуэйн Джонсон возглавляет рейтинг Forbes второй год подряд. В 2019-м он заработал 89,4 миллиона долларов благодаря таким фильмам, как «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также сериалу «Футболисты».