Вице-адмирал описал ситуацию в первые часы после катастрофы «Курска»

После того как атомный подводный крейсер «Курск» 12 августа 2000 года не донес о выполнении торпедных заданий и всплытии, командующий флотом объявил тревогу. Первые часы после катастрофы в интервью «Комсомольской правде» описал бывший командующий флотилией подлодок вице-адмирал Олег Бурцев.

По его словам, с объявлением тревоги в район катастрофы отправился корабль «Михаил Рудницкий»» с двумя спасательными аппаратами на борту. Бурцев добавил, что моряки 24 раза пытались пристыковаться к комингс-площадке (конструкции для стыковки спасательного аппарата с субмариной), однако так и не смогли этого сделать по техническим причинам.

«На "Курске" люди четыре-пять часов были живы. Патологоанатомы позже определили. Причина гибели — взрыв системы регенерации воздуха. А за четыре часа и сейчас ничего не сделаешь, если ты не рядом с аварийной подлодкой», — пояснил он.

Вице-адмирал добавил, что подлодку нашли после того, как акустики доложили про мощный всплеск.

Ранее в интервью «Ленте.ру» капитан I ранга Игорь Курдин, 20 лет изучавший обстоятельства гибели «Курска», назвал неубедительной версию о том, что подводники оставались живыми четыре-пять часов после аварии. По его мнению, они были живы 16,5 часа и могли продержаться еще дольше. Об этом свидетельствует тот факт, что запас пищи и воды был почти не израсходован — выпили примерно по 0,7 литра на человека.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили после взрыва в герметичном девятом отсеке. По разным версиям, моряки могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к спасательной операции.