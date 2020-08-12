Япония сочла необоснованным решение по пострадавшим от черного дождя в Хиросиме

Правительство Японии подало апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, поскольку сочло его необоснованным. Он постановил, что пострадавших от черного дождя следует считать пережившими американские ядерные удары, передает Kyodo News.

Если 84 японца, которые подверглись воздействию осадков с высоким содержанием радиоактивных материалов, будут признаны «хибакуся» (местное население, пережившее ядерную атаку — прим. «Лента.ру»), то они получат право на бесплатное медицинское обслуживание.

«Нельзя сказать, что приговор [суда Хиросимы] основан на достаточных научных данных. В связи с этим мы подали апелляцию на это решение», — рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. По его словам, правительство Японии хочет пересмотреть границы специальных зон в Хиросиме, где живут «хибакуся», чтобы расширить их.

В конце июля окружной суд Хиросимы признал, что 84 человека, пострадавшие от черного дождя, могли подвергнуться облучению — при этом пострадавшие подали иск еще пять лет назад. Из-за радиации у некоторых из них развились серьезные болезни, в том числе рак. В связи с этим суд призвал японское правительство дать им право на бесплатное медобслуживание. Правительство Японии, в свою очередь, неоднократно отклоняло инициативы по расширению зоны, где живут «хибакуся»: оно ссылалось на отсутствие данных о развитии патологий в пригородах Хиросимы.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-29 «Энола Гэй» сбросил первую в мире атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросима 6 августа 1945 года. В результате взрыва погибли 140 тысяч человек. Бомбардировка произошла в конце Второй мировой войны, ее официально объявленной целью было ускорение капитуляции Японии.