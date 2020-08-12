Раскрыты подробности ДТП с Александром Ширвиндтом

Директор Театра сатиры Мамед Агаев раскрыл подробности ДТП, в которое попал художественный руководитель театра Александр Ширвиндт. Его слова передает «Московский комсомолец».

По словам Агаева, на момент аварии Ширвиндт был за рулем своего автомобиля. После столкновения артист вышел из машины и подошел к автомобилю, с которым столкнулся. Как рассказал директор театра, там ехал пожилой человек с семьей.

«Он сказал "Это же Ширвиндт. Это гений!"» — рассказал Агаев, заключив, что в результате не произошло ничего серьезного. Он подчеркнул, что для артиста это была первая авария за 70 лет.

О том, что Александр Ширвиндт попал в аварию в городе Валдай Новгородской области, стало известно ранее. Актер ехал на своем автомобиле Mitsubishi L200 и проигнорировал знак, требующий уступить дорогу. Машина Ширвиндта столкнулась с автомобилем Renault Sandero, пассажирка которого из-за аварии получила травмы рук. Ее госпитализировали. Сам артист не пострадал.