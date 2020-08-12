Воробьев посетил роддом в Балашихе

Балашихинский роддом вернулся к работе в штатном режиме после оказания помощи беременным, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 12 августа.

Медучреждение посетил губернатор Андрей Воробьев.

«Спасибо врачам, медсестрам, медбратьям, вспомогательному персоналу, которые работали в это сложное время. (...) Вы очень достойно справились, через эти стены прошли порядка 1,5 тысячи человек», — сказал он.

Воробьев вручил областные награды сотрудникам. В частности, знак Преподобного Сергия Радонежского получил заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов.

В ходе посещения перинатального центра губернатор вручил цветы и подарки молодым мамам.

Балашихинский роддом открылся в сентябре 2016 года, он имеет статус перинатального центра второго уровня. В структуре учреждения — стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. С начала открытия врачи приняли около 10 тысяч родов.