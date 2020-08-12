Стюардесса назвала самые безопасные места на борту самолета для людей, страдающих от укачивания в зоне турбулентности. Рекомендации бортпроводницы приводит Daily Express.

Как отметила бывшая сотрудница авиакомпании EasyJet, таким пассажирам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. Сидений в задней части лайнера лучше избегать — там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.

Пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, рекомендуется занимать кресла у окна — там люди, как правило, чувствуют себя более комфортно. Кроме того, по словам стюардессы, им следует избегать жирной и нездоровой пищи перед полетом, употребления алкоголя и просмотра видео на своих гаджетах.

«Сидение рядом с окном может свести к минимуму ваши шансы почувствовать себя плохо на борту, ведь это последнее, чего хочется человеку в отпуске», — подытожил автор таблоида.

Ранее стюардесса объяснила действующий во многих авиакомпаниях запрет на обмен местами между пассажирами на борту самолета во время перелета. В первую очередь, по словам бортпроводницы, требование связано с процессом обслуживания клиентов.

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