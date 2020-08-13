Самую красивую женщину в мире обругали в сети за фальшивое лицо в рекламе

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush, после чего ее обругали в сети за одинаковое выражение лица на фото. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

На размещенных в Instagram-аккаунте марки Ambush кадрах 23-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. На одном снимке она запечатлена в длинном платье с бретельками, отделанными стразами. Модель демонстрирует зеленую сумку и множество украшений: браслет, серьги и кольцо. На другом фото Хадид сфотографировали в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумкой ярко-розового цвета.

Автором съемки выступил американский фотограф Тайлер Митчелл (Tyler Mitchell), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, i-D Magazine, Dazed и другими.

Пользователи сети принялись критиковать внешность модели. «У нее одинаковое выражение лица на каждой фотографии», «Когда же бренды поймут, что лошадиная голова и полностью фальшивая модель не улучшат продажу товаров», «Слишком много фотошопа», «Ее сестра гораздо красивее. Белла занимается моделингом, потому что папочка ее спонсирует», — высказались они.

Ранее в августе Белла Хадид снялась в белой футболке без нижнего белья. Футболка на 23-летняя манекенщице завязана узлом под грудью и обнажает ее тело. На Хадид также брюки широкого кроя на бедрах и кеды того же цвета. В комментариях поклонники назвали ее «идеальной женщиной».