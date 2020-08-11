Самая красивая женщина в мире показала тело в белой майке без нижнего белья

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала серию фотографий со съемок в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instargram-аккаунте в понедельник, 10 августа.

На кадрах 23-летняя манекенщица позирует в Нью-Йоркской студии у окна. Она одета в белую футболку, завязанную узлом под грудью и обнажающую ее тело, брюки широкого кроя на бедрах и кеды того же цвета. На фото заметно, что под майкой Хадид нет нижнего белья.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях под постом, который набрал больше миллиона лайков. «Хотела бы я иметь такую потрясающую талию», «Ты всегда абсолютно прекрасна, Белла», «Кто тебе разрешил быть настолько красивой?», «Идеальная женщина», — высказались они.

Ранее в августе Белла Хадид показала поклонникам снимки, сделанные во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спальне, повязав белую толстовку вокруг тела и демонстрируя декольте. Кроме того, на ее лице вокруг глаз нанесен яркий грим.