Самая красивая женщина в мире показала декольте на снимках со времен карантина

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала поклонникам снимки, сделанные во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость позирует в спальне, повязав белую толстовку вокруг тела и демонстрируя декольте. Кроме того, на ее лице вокруг глаз нанесен грим. «500 дней карантина, 19 мая. Рисовала на своем лице в один из тех дней, когда я чувствовала себя абсолютно бесполезной. Возможно потом это удалю», — поделилась она в описании. Она также отметила, что для макияжа использовала косметические средства марки Dior.

Публикация модели набрала более миллиона лайков. Поклонники похвалили ее внешний вид в комментариях. «Белла, ты восхитительна и никогда не бываешь бесполезной», «Я всегда знала, что бог — это женщина», «Не удаляй эти фото, ты потрясающе выглядишь», — высказались они.

Ранее в августе Белла Хадид приняла участие в съемке для модного журнала Elle, которую провела ее сестра Джиджи. На кадрах размещенного в аккаунте издания ролика она подошла к краю бассейна, взяла в руку подол красного прозрачного платья и рухнула в воду.