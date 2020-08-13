Раскрыта ранее засекреченная группа опасных «русских хакеров»

Ранее неизвестная хакерская группировка RedCurl менее чем за три года совершила десятки атак на компьютеры организаций для получения секретных данных. Как сообщила «Ленте.ру» специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB, группу опасных русскоговорящих киберпреступников удалось раскрыть, несмотря на их попытки максимально скрытно вести деятельность.

По данным специалистов, члены RedCurl специализируются на корпоративном шпионаже и активны как минимум с 2018 года. За это время группа совершила 26 атак исключительно на коммерческие организации. Это тщательно спланированные операции на компании различных отраслей.

Материалы по теме «У них просто не было выбора» Опасные хакеры взломали американскую корпорацию и обогатились. Почему никто не смог их остановить? Большая игра Популярную соцсеть поймали на слежке за знаменитостями. Чем это грозит обычным пользователям?

Их цель при атаках — получение документов с коммерческой тайной и персональными данными сотрудников. Среди жертв компании из России, Украины, Великобритании, Германии, Канады и Норвегии. Некоторых атаковали больше одного раза.

Взлом осуществляется с помощью фишинговых писем, стилизованных под достоверные. Хакеры детально изучают инфраструктуру жертвы. Каждое письмо составляется под конкретную команду сотрудников компании и чаще всего это письма от имени HR-департамента, высылаемые сразу нескольким пользователям.

В письмах существуют ссылки. Они замаскированы так, чтобы пользователь не заметил установку трояна. В случае успешной операции хакеры получали доступ к файлам на рабочем компьютере. Также злоумышленников интересовали учетные данные электронной почты.

Группа действовала максимально скрытно: все взаимодействие проводилось через легитимные облачные хранилища. Это позволяет RedCurl оставаться невидимыми для традиционных средств защиты. По мнению Group-IB, это также может свидетельствовать о заказном характере атак с целью недобросовестной конкуренции.