Российских полицейских задержали прямо в отделе из-за вымогательства

В Санкт-Петербурге задержали пятерых полицейских по подозрению в вымогательстве денег под угрозой подброса наркотиков, их жертвой стала искательница закладок. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) задержали прямо в отделе полиции их коллеги из управления собственной безопасности МВД России. Против них возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Преступление было совершено 11 мая этого года, когда правоохранители во время патрулирования на улице Коллонтай заметили женщину при поиске закладки с наркотиками. Они ее задержали и стали вымогать деньги, угрожая подкинуть наркотики. Женщина отдала им в служебной машине свои банковские карты вместе с паролями, полицейские перевели с них на карту коллеги 30 тысяч рублей.

Следователи выясняют причастность полицейских к другим аналогичным преступлениям.

Задержанные сотрудники ППС отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщили управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что в случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством.

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