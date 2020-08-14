Турция испытала Akinci с украинскими двигателями

Второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci совершил первый полет. Соответствующее видео в Twitter разместила компания Baykar.

В подписи к ролику сообщается, что в воздухе беспилотник находился 1 час 2 минуты. Испытания состоялись 13 августа в районе аэропорта Чорлу.

Defence Express напоминает, что Akinci оснащается двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

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В июле информационно-консалтинговое агентство опубликовало ролик первого испытания Вооруженными силами Украины ударно-разведывательного дрона Bayraktar ТВ2.

В том же месяце посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что страны обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства Bayraktar TB2.

Akinci разработан турецкой компанией Baykar. Размах крыльев беспилотника — 20 метров, длина — 12,3 метра. Максимальная взлетная масса — 5500 килограммов. Полезная нагрузка — 1350 килограммов. Максимальная высота полета — 12 километров, рабочая — 9 километров. Продолжительность полета — более 24 часов. Вооруженные силы Турции Akinci должны получить в 2021 году.