Умер гитарист Джулиан Брим

Британский гитарист и лютнист Джулиан Брим скончался в возрасте 87 лет. Об этом пишет The Guardian в пятницу, 14 августа.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что музыкант умер у себя дома.

Джулиан Брим — один из самых известных классических гитаристов Великобритании. Он родился в Лондоне, свой первый сольный концерт дал в возрасте 13 лет в 1947 году в городе Челтнем. Брим выступал по всему миру, сотрудничал с другим британским гитаристом Джоном Уильямсом и лютнистом Джорджом Малкольмом.

Брим выпустил десятки альбомов и стал обладателем четырех музыкальных премий «Грэмми». Исполнитель завершил музыкальную карьеру в 2002 году.

В апреле стало известно о смерти гитариста Константина Щукина, работавшего с певцом Александром Буйновым. Музыкант скончался в возрасте 51 года после того, как у него диагностировали коронавирус.