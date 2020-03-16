В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Информацию о смерти 55-летнего музыканта и художника подтвердила его подруга Ксения Кислицина. Она пояснила, что это случилось дома. В настоящее время ожидаются результаты вскрытия.

По словам Кислициной, она обнаружила тело Рябинова дома в понедельник, 16 марта. «Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — рассказала она.

Рябинов начал свою музыкальную карьеру в 1979 году в панк-группе «Ивана Морга». В 1984 году он вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал «Гражданскую оборону», а позднее и собственный проект «Кузьма & ВиртУОзы». С 2010 года являлся участником коллектива «Коммунизм».

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