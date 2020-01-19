Умер гитарист «Ляписа Трубецкого»

Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой», гитарист Руслан Владыко умер в Минске на 46-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера группы Евгения Колмыкова.

По его словам, музыкант скончался утром в воскресенье, 19 января. Дата прощания с Владыко будет известна позже.

В июне 2019-го Владыко впал в кому после нападения неизвестного. Сразу после госпитализации его прооперировали, затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Белорусская панк-рок-группа была образована в сентябре 1989 года. Название коллектива является отсылкой к персонажу романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» — поэту Никифору Ляпису. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов. В августе 2014-го «Ляпис Трубецкой» официально объявил о своем роспуске.

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