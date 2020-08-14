Biffy Clyro выпустили девятый альбом

Шотландская рок-группа Biffy Clyro выпустила девятый альбом A Celebration of Ending. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В новую работу вошли 11 треков. Среди них оказались синглы Instant History и Tiny Indoor Fireworks. Премьера первой песни состоялась на BBC Radio 1 в программе Энни Мэк: она был моментально добавлена в плейлист радиостанции. На радиостанциях Absolute, Radio X и Virgin она сразу попала в верхние строчки плейлистов. Вторая композиция также прозвучала в программе Энни Мэк и попала в плейлист Radio 1.

«Это очень новаторский альбом как с личной, так и с социальной точки зрения. Его название говорит о том, что в переменах стоит видеть больше радости, а не грусти. Изменения означают прогресс и эволюцию. Вы можете сохранить все, что любили раньше, но давайте избавляться от плохих вещей. Это попытка вернуть контроль», — рассказал фронтмен группы Саймон Нил.

Новый альбом доступен на сайте коллектива. В 2021 году Biffy Clyro можно будет услышать в России — музыканты выступят на фестивале Park Live.