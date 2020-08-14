Россиянам разъяснили условия запрета на выезд из страны после открытия границ

Россиянам разъяснили условия возможного запрета на выезд из страны, несмотря на постепенное открытие границ на фоне пандемии коронавируса, — граждан могут не выпустить за рубеж из-за долгов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) пишут «Известия».

Согласно информации издания, отдохнуть исключительно в пределах страны в текущем году смогут около четырех миллионов россиян — в числе невыездных они оказались из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам.

Отмечается, что по сравнению с данными за минувший год число не имеющих возможности выехать за пределы страны жителей возросло на десять процентов. Также увечилось количество судебных постановлений о взыскании долгов: на 1 июля в работе находилось почти 14 миллионов дел неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 миллиона по кредитам, 2,6 миллиона по услугам ЖКХ и 795,9 тысячи по алиментам.

По мнению экспертов, это связано с финансовыми трудностями, вызванными вспышкой COVID-19. «В нашей стране в принципе не особо любят платить штрафы. Размер доходов населения очень мал, а тут он вообще упал и продолжает падать», — заметил заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

14 августа сообщалось, что россияне массово бросились покупать билеты на Новый год, в том числе в те страны, авиасообщение с которыми недоступно из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Так, большинство билетов было куплено еще за год — в январе-феврале 2020 года. Затем последовало затишье, вызванное эпидемией, — люди старались не планировать ничего заранее. Это затишье было нарушено в июле-августе.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

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