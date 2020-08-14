Минск заявил о готовности обсудить ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Минск выразил готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Об этом говорится в заявлении МИД республики, передает БЕЛТА.

Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

«В центре внимания находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране. Владимир Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Белоруссии», — сказано в сообщении.

Белорусская сторона также отметила готовность к «конструктивному и объективному» диалогу по всем вопросам, связанным с событиями во время и после избирательной кампании.

В Белоруссии шестой день идут протесты против официальных результатов выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко победил с 80 процентами голосов.