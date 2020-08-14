Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

МИД России намерен пересмотреть законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа в исключительных случаях. В частности, ведомство может обязать россиян возмещать стоимость затрат на эвакуацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

В настоящее время такой помощью могут воспользоваться граждане в случае угрозы их жизни за границей. В пояснительной записке к документу указано, что этот принцип существенно понижает эффективность работы механизма оказания материальной помощи, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Так, оценка угроз жизни россиян, оказавшихся за рубежом, затруднительна и субъективна, что ведет к частым отказам в предоставлении помощи. При этом строгие критерии для оказания помощи обусловлены в том числе и принципом безвозмездности.

МИД предложил вместо безвозмездного возвращения из-за границы граждан в случае угрозы жизни гарантировать возврат из-за рубежа всем россиянам при условии возврата расходов в бюджет. Предполагается, что вернуть деньги можно будет в течение трех месяцев, отправив подтверждающий оплату документ в ведомство по почте. Если за это время россиянин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.

«Решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — заключили в МИД.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. На эти цели МИДу выделили более 500 миллионов рублей, о целевом расходовании которых ведомство должно отчитаться до 1 февраля 2021 года.