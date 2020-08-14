Воробьев объявил о создании первой в России концепции безопасного детства

Концепцию системного обеспечения безопасности детей разработают в Подмосковье, в нее включат рекомендации для органов власти и родителей, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в пятницу, 14 августа.

«Нужно организовать первые масштабные практики, которые позволят детей защитить», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что в концепцию войдут нормативы и требования по обеспечению безопасности детей, информация для родителей, практические кейсы.

Инициатива принадлежит уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. В пятницу они вместе с губернатором осмотрели образовательный центр «Созвездие» в Красногорске.

По словам Рошаля, сегодня ни в одном регионе страны нет системной программы по защите детей от выпадения из окон, пожаров, утопления, несчастных случаев.

«Нам бы хотелось, чтобы Московская область стала первым регионом, где такая программа была разработана и реализовывалась», — сказал он.

В свою очередь, Кузнецова сообщила со ссылкой на дынные МВД, что за первое полугодие этого года в России выпали из окон 644 ребенка.

