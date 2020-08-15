Момент предполагаемого убийства белоруса силовиками показали на видео

Момент предполагаемого убийства силовиками протестовавшего в Минске белоруса Александра Тарайковского попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Euroradio. Журналисты указывают, что ролик был прислан в редакцию.

На нем видно, что Тарайковский идет в сторону вооруженных сотрудников правоохранительных органов с поднятыми руками, в которых нет взрывного устройства, от разрыва которого, по версии МВД республики, погиб мужчина. Со стороны силовиков в один момент показалась яркая вспышка, после этого Тарайковский схватился за живот и упал.

Ранее 15 августа фотографию, сделанную в момент убийства протестующего, опубликовало агентство Associated Press. На нем видно стоящего перед вооруженными сотрудниками правоохранительных органов Тарайковского с раной в груди.

В МВД Белоруссии заявляли, что в руках у протестующего взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в ОМОН на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Вскоре появилась версия о причастности к убийству мужчины бойцов спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».

Погибший в уличных протестах в Минске — 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти Тарайковского.

В Белоруссии продолжаются протесты, граждане выступают против результатов президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники. Люди требуют положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.