В Польше обеспокоились российским «пугалом»

Российский милитаризованный Крым выступает «пугалом» для стран черноморского региона и Европы, пишет Defence24.

Польское издание утверждает, что российские противокорабельные ракеты «охватывают почти все Азовское и Черное моря», а возможности российской боевой авиации и противоздушной обороны в регионе за последнее время значительно выросли.

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Также в публикации высказывается обеспокоенность тем, что в случае поступления на Крым еще более мощных вооружений, в частности ракетных комплексов «Искандер» увеличенной дальности, «сами [российские военные] возможности, скорее всего, значительно возрастут».

Утверждается, например, что «Москва существенно нарушит существующий баланс сил, разместив на полуострове ядерное оружие». «Россияне с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», — заключает Defence24.

В августе издание написало, что российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь.