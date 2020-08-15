Врач раскрыл список запрещенных на ужин продуктов

Врач-диетолог Наталья Круглова раскрыла россиянами список запрещенных для употребления на ужин продуктов. Ее слова в субботу, 15 августа, приводит РИА Новости.

Как отметила специалист, в вечерние часы следует отказаться от пищи, которая излишне нагружает пищеварительную систему, в частности, от мяса, сладостей и выпечки.

«Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая — она не даст возможность организму отдохнуть за ночь. Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь сюда относятся выпечка, различные сладости — все то, где много сахара», — пояснила Круглова.

Она также призвала исключить из вечернего рациона маринованные овощи и соленья, а тем, кто следит за весом, — еще и крупы с картофелем. Вместо этого на ужин рекомендуется употреблять растительную пищу, морепродукты, мясо птицы и нежирные и молочные продукты. В качестве десерта можно позволить себе фрукты, добавила Круглова.

Ранее доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Альфред Богданов посоветовал россиянам есть на ужин овощные и белковые блюда. По его словам, это поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом.