Трамп навестил младшего брата в больнице

Президент США Дональд Трамп навестил своего младшего брата Роберта в больнице в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СМИ, родственник американского лидера оказался в Пресвитерианском госпитале из-за «тяжелого заболевания». Каких-либо подробностей не сообщается. Ранее Трамп заявил, что его брат переживает «тяжелые времена».

Роберт Трамп этим летом пытался через суд запретить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп, дочери их покойного брата Фреда «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». По его утверждению, она подписала в 2001 году соглашение о неразглашении, которое в случае выхода издания будет нарушено. Однако суд отклонил запрос.

Клинический психолог по профессии, она нашла у хозяина Белого дома психопатию. Со временем он стал все больше закрываться от эмоций и эмпатии, а критику стал воспринимать как вызов и разрешение вести себя еще хуже, призналась Мэри Трамп. Также, по ее мнению, он был лишен каких бы то ни было принципов и всегда приспосабливался под любые обстоятельства.

Позднее президент назвал племянницу ходячей катастрофой и заявил, что она редко появлялась и мало знает о нем. «[Мэри Трамп] говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации», — отметил американский лидер.