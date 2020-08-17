Южнокорейские христиане массово отказались проверяться на коронавирус

Южнокорейские христиане массово отказались от требования государства провериться на коронавирус SARS-CoV-2 после многотысячной службы, многие из посетителей которой оказались переносчиками инфекции. Об этом сообщает The Independent.

По данным властей, на страну надвигается новая волна коронавируса. Одной из причин распространения болезни оказалась пресвитерианская церковь в Сеуле. По меньшей мере у трехсот прихожан уже обнаружили болезнь.

Около четырех тысяч прихожан ранее вопреки предписаниям властей приняли участие в антиправительственных протестах. Уже две тысячи верующих из числа нарушителей карантина удалось протестировать, но полиция сообщает, что еще 700 человек пока что избегают контакта с властями.

Как отмечает вице-министр здравоохранения, такое поведение прихожан может привести к распространению коронавируса в масштабах всей страны: вероятным зараженным требуется тестирование и изоляция.

Это не первый случай, когда церковь становится очагом распространения болезни в Южной Корее. За более чем 5 тысяч случаев инфицирования в феврале и марте этого года ответственна христианская секта «Синчхонджи», проводившая службы несмотря на запреты.

Всего в Южной Корее, по данным института Джонса Хопкинса, зарегистрировано 15,5 тысяч инфицированных и 305 летальных исходов за все время пандемии.