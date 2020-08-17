Воробьев поручил министрам «выйти на улицы»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать регулярный выезд министров на территории с целью налаживания эффективной коммуникации с местными жителями. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.

«Прошу регулярный выезд всех министров на территории сделать и главное предусмотреть, выйти на улицы и еще раз ответить, послушать, какие вопросы беспокоят наших граждан», — сказал глава региона.

Воробьев отметил, что у жителей после режима самоизоляции сохраняется большой запрос на общение с представителями власти.

В ноябре прошлого года губернатор заявил, что муниципальные центры управления в Подмосковье должны качественно реагировать на обращения жителей.